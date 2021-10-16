Новое Правительство Германии будет «проевропейским». Об этом с полной уверенностью заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с премьером Бельгии Александром де Кроо.

Она озвучила «важное послание для других стран-членов ЕС». Политик ждет, что новое правительство продолжит работу своих предшественников, но при этом привнесет «новые акценты».

«Я могу с полной уверенностью сказать, что это будет проевропейское правительство, которое знает, каково значение Европы для мира и свободы», — заявила Меркель.

Бывший британский дипломат и экс-сотрудник МИ-6 Алистер Крук недавно допустил крах Европы. Предвестниками этого события он назвал новый военный блок AUKUS против Китая в качестве альтернативы НАТО и сентябрьскую Шанхайскую организации сотрудничества (ШОС), передает «Царьград».