Мужчина порезал четверых прохожих мачете в Канаде

Четыре человека в Канаде получили ранения в результате нападения мужчины с мачете. Инцидент произошел в пятницу, сообщили на телеканале CBC со ссылкой на местную полицию.

Канадские правоохранители склонны предполагать, что жертвами нападения могли стать случайные прохожие. Преступнику удалось нанести серьезные травмы трем людям, четвертому пострадавшему помощь врачей не потребовалась.

Для задержания нападавшего полицейские устроили спецоперацию, в ходе которой были задействованы кинологи и авиация. На данный момент с преступником беседуют следователи. Мотивы мужчины еще предстоит выяснить.

На днях под Тулой десятилетний мальчик порезал восьмилетнего приятеля ножом в ответ на неудачную шутку. Поводом к поножовщине стала горсть опавшей листвы, которую младший высыпал за шиворот старшему.