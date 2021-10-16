Соединенные Штаты Америки сейчас находятся в упадке. Об этом в соцсетях заявил американский актер и продюсер Джон Кьюсак.

Он жестко раскритиковал политику действующей администрации и поддержал заявление президента России Владимира Путина. Голливудский актер не уточнил, какую именно фразу имел в виду.

«Ведь Путин был прав. Американская демократия сейчас слаба, и все пришло в упадок», — написал он.

Российская сторона неоднократно отмечала, что США не являются врагом для Москвы. По словам официальных представителей, две страны имеют взаимовыгодные точки соприкосновения и по ним нужно проводить работу. Однако политика Вашингтона противоречит этим мирным порывам.

Читатели Daily Mail недавно также раскритиковали американского лидера Джо Байдена и его политику. Поводом стала очередная военная провокация у российской границы — судно ВМС США вошло в залив Петра Великого. Комментаторы назвали действия эсминца Chafee в Японском море позором для американцев, передает «Царьград».