Представители России и Венесуэлы подписали девять соглашений на встрече в Москве

Соглашения о сотрудничестве в ряде сфер были подписаны Россией и Венесуэлой в рамках 15-го заседания Межправительственной комиссии высокого уровня в Москве.

Стороны договорились о развитии совместной работы в сферах энергетики, промышленности, финансов, науки и технологий, культуры, спорта, здравоохранения и туризма. Венесуэльскую сторону представлял министр промышленности Хорхе Арреаса. От России на встрече присутствовал заместитель главы правительства Юрий Борисов, передает Федеральное агентство новостей.

Иностранные участники переговоров выразили благодарность Москве и российскому президенту Владимиру Путину за плодотворное сотрудничество. По словам заместителя министра экономики Венесуэлы Гектора Сильвы, западные санкции не мешают Каракасу добиваться успехов в торговой сфере и инвестициях.