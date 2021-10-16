Байден суеверно постучал по трибуне во время разговора о здоровье Клинтона

Глава Соединенных Штатов Америки Джо Байден постучал по деревянной трибуне, когда говорил о здоровье бывшего американского лидера Билла Клинтона. Действующий хозяин Белого дома заверил, что с 42-ым президентом США все хорошо.

Клинтона недавно госпитализировали с инфекцией мочевыводящих путей, которая распространилась на кровоток. Во время публичного выступления относительно своих экономических инициатив Байден уделил внимание случившемуся с его предшественником.

«Я знаю, у вас есть вопросы о президенте Клинтоне. Мы обмениваемся звонками. Кажется, у него все хорошо божьей волей. Когда я с ним поговорю, я сообщу», — заявил Байден.

Во время этой речи президент суеверно постучал по дереву. Этот жест выдал веру американского лидера в приметы, передает «Царьград».

Врачи Клинтона заверили, что в недуге бывшего президента нет ничего опасного. Такие заболевания являются обычным делом среди пожилых людей и легко поддаются лечению.