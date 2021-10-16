Специалист по иудаизму Либерман объяснила смысл символов на халате Лаврова

Израильский гость вручил министру иностранных дел России Сергею Лаврову подарок в виде бархатного черного халата, расшитого золотыми символами. По словам специалиста по иудаизму и пражского экспата еврейского агентства для Израиля «Сохнут» Татьяны Либерман, эта вещь имеет огромное значение.

Первым делом она обратила внимание на цвет халата: у ортодоксальных евреев-хасидов он является символом скромности и человеколюбия. Также, по словам Либерман, особого внимания заслуживает вышитый подсвечник, называемый также менорой, передает Федеральное агентство новостей.

«Еще в древние времена менора делалась из таланта (мера величины в 33 кг) золота и была одной из самых важных реликвий в храме. Золотые меноры — не просто подсвечники, но символы древа жизни <...>», — объяснила эксперт.

Также огромное значение играет звезда Давида. По словам Либерман, исходя из статуса Лаврова, можно сказать, что она отсылает к власти и силе единства, которые не способен разрушить ни один враг. По ее мнению, все эти символы вместе показывают, насколько еврейский народ ценит союз и дружеские отношения с Россией.

Однако Иерусалим является далеко не единственным партнером Москвы. Россия также имеет поддержку государств Центральной Азии. Недавно Сергей Лавров получил подтверждение, что они не собираются размещать на своих территориях контингент НАТО, передает «Царьград».