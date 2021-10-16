Украина сообщила о падении объемов прокачки газа через ГТС в два раза

Объем газа, прокачивающегося через украинскую ГТС, сократился в два раза с начала 2021 года. Об этом заявил глава правления компании «Нафтогаз» Юрий Витренко.

Значения упали со 180 млн кубометров в день до меньше чем 100 кубических метров в сутки. Об этом Витренко заявил в эфире телепередачи «Свобода слова Савика Шустера»

«В прошлом году было забронировано для транзита через Украину 65 млрд кубометров газа, в этом году — 40 <...>. А если мы посмотрим на суточные объемы транзита, то увидим, что они упали фактически в два раза: в начале года было 180 млн кубометров в сутки, сейчас — меньше 100, приблизительно 80», — уточнил Витренко.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Российская Федерация готова увеличить объемы прокачки газа через Украину. По его словам, для этого Киев должен предложить выгодные условия.