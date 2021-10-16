Центр Гамалеи создаст вакцину для защиты сразу от нескольких вирусов

Ученые Центра им. Гамалеи приступили к доклиническим испытаниям платформы для вакцин, способных защитить от разных вирусов сразу. Об этом рассказал директор компании Александр Гинцбург.

Новая технология, по словам Александр Гинцбурга, не имеет никакого отношения к существующему «Спутнику V». Ранее появилась информация, что специалисты Центра тестируют добавку на обезьянах, которая усиливает эффект препарата. Сейчас речь идет о принципиально новом лекарстве, пишет ТАСС.

«Речь идет о вакцине, которую мы сейчас начали испытывать в доклинических исследованиях на обезьянах. Смысл этой технологии в том, что можно сразу же защищать человека от различных штаммов одного возбудителя», — добавил директор центра.

Сейчас стало известно, что Центр им. Гамалеи подал документы на постоянную регистрацию «Спутника V». По словам главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, вакцину может зарегистрировать Всемирная организация здравоохранения до конца года, пишет телеканал «360».