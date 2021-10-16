Арестович сообщил о проработке Украиной девяти сценариев войны с Россией

Украина прорабатывает одновременно девять сценариев полномасштабной войны с Россией. С таким заявлением выступил советник офиса Зеленского Алексей Арестович в эфире телеканала «Украина 24».

Он и гости телешоу вели дискуссию о путях прекращения военного конфликта в Донбассе, а также перспективах отношений России и Украины. По словам Арестовича, в Киеве считают, что война с Москвой уже идет, причем она также способна перерасти в полноценный конфликт. Киеву, уверен глава управления, важно быть готовым к нему, передает «Царьград».

«Осуществлено стратегическое планирование, девять сценариев рассматриваются. По ним подготовлены мероприятия от пограничных провокаций до полномасштабной войны», — объяснил советник Офиса президента Украины.

Арестович подчеркнул, что Украина готова сотрудничать с НАТО для этих целей. Киев планирует объединиться с США в производстве военной техники.