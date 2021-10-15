СК России будет расследовать бунт во владикавказской колонии

Беспорядки в исправительной колонии №1 Владикавказа произошли 15 октября. Делом конфликта, по предварительной информации, займется СК России.

Бунт в исправительном учреждении устроили порядка 200 человек. Периметр рядом с колонией оцеплен, на месте работают сотрудники правоохранительных органов и спецслужб. Как сообщили в региональном минздраве, у ИК дежурит бригада медиков, пишет ТАСС.

«Делом конфликта в колонии, очевидно, будет заниматься следственный комитет», — рассказал источник в правоохранительных органах.

Зачинщиками массовых беспорядков во владикавказской колонии стали двое заключенных. Они находятся в штрафном изоляторе. Как сообщили в пресс-службе ФСИН, сотрудники учреждения проводили плановые проверки, но осужденные отказались подчиняться требованиям. Они подстегнули других заключенных поднять бунт, передает телеканал «360».