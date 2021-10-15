Почти 50 тысяч жителей Петербурга остались без холодной воды из-за аварии

Жители Курортного и Приморского районов Санкт-Петербурга остались без воды из-за аварии на сестрорецком трубопроводе. Об этом сообщил один из сотрудников экстренных служб.

Всего без воды осталось более 47,5 тысячи человек, в числе которых около тысячи пациентов инфекционного медицинского учреждения. Об этом источник сообщил в беседе с РИА Новости.

«В результате порыва трубопровода диаметром 700 миллиметров в Курортном и Приморском районах Санкт-Петербурга, Сестрорецке и населенном пункте Лисий нос остались без холодного водоснабжения 2,6 тысячи домов с населением более 47,5 тысячи человек», — заявил собеседник.

Лишились водоснабжения также 46 объектов социального значения. По словам источника, подвоз воды уже организовали, а ремонт завершится к субботе.