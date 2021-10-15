Экстренные службы: силовикам удалось подавить бунт в ИК №1 Владикавказа

Заключенные исправительной колонии №1 устроили массовые беспорядки во Владикавказе. По информации экстренных служб, конфликт удалось подавить.

Конфликт в исправительном учреждении произошел в пятницу, 15 октября. Как сообщил представитель экстренных служб Владикавказа, в колонии находятся около 600 человек. Информация о пострадавших уточняется, пишет РИА Новости.

«В колонии находятся порядка 600 человек, волнения удалось подавить», — добавили в экстренных службах.

Ранее источник в правоохранительных органах заявил, что массовые беспорядки устроили около 200 человек, передает телеканал «360». Они разбили камеры видеонаблюдения. У территории исправительного учреждения находятся силовики и другие сотрудники экстренных служб региона. Официальной информации от МВД пока не поступало.