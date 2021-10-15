Массовые беспорядки начались во владикавказской исправительной колонии №1

Конфликт между заключенными исправительной колонии №1 и сотрудниками учреждения произошел во Владикавказе. По информации источников в правоохранительных органах, бунт устроили порядка 200 человек.

Причины массовых беспорядков пока неизвестны и выясняются. Территория рядом с исправительной колонией №1 полностью оцеплена. К месту происшествия прибыли машины правоохранительных органов Владикавказа и силы Росгвардии.

«Около 200 человек устроили беспорядки в колонии», — отметил источник.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники, в результате конфликта между сотрудниками колонии и осужденными есть пострадавшие. По неподтвержденной информации, заключенные разбили камеры видеонаблюдения. УФСИН и МВД пока не прокомментировали сообщение о массовых беспорядках.