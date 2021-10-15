Журналист Туманн упрекнул Германию в «зацикленности» на русском газе

Немецкий журналист Михаэль Туманн считает, что Германия должна экономнее использовать природный газ после роста цен на энергоресурсы. Об этом он написал в статье для газеты Die Zeit.

Автор обратил внимание, что на территории ФРГ наблюдаются самые высокие цены на голубое топливо в Европе. Он объяснил, кто на самом деле несет ответственность за то, что отопление домов, электроэнергия и горячая вода стали стоить так дорого.

«Наша страна — самый большой импортер газа в мире. Мы сжигаем газ, чтобы получить электроэнергию, чтобы работала промышленность, чтобы обогреть наши дома. Более половины всех домохозяйств в Германии отапливаются природным газом, и их количество постоянно растет. Немцы сами себя поставили в зависимость от этого ископаемого топлива. Нынешний ценовой кризис выявил нашу уязвимость, которую мы устроили себе сами», — отметил Туманн.

По мнению журналиста, ситуация на рынке энергоресурсов «радует» Москву, которая стремится как можно быстрее сертифицировать достроенный трубопровод «Северный поток — 2». Он упрекнул соотечественников в «зацикленности» на русском газе и посоветовал активно инвестировать в развитие возобновляемых источников энергии.

Проект «Северный поток — 2» — газопровод, протянутый из России в Германию через Балтийское море. О завершении работ по укладке труб стало известно 10 сентября.