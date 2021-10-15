Депутат Госдумы Цунаева назвала главную цель Всероссийской переписи населения

Основная задача Всероссийской переписи населения — выявить категорию граждан, которая нуждается в государственной помощи. Депутат Госдумы, первый зампредседателя Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева рассказала о видах предоставляемой поддержки.

15 октября в России стартовала Всероссийская перепись населения, передало интернет-издание NEWS.ru. На сегодня государство имеет серьезную программу адресной социальной помощи граждан. Необходимо определить, кому первоочередно требуется оказать эту поддержку.

«Одна из главных задач переписи — наиболее точно определиться с категориями граждан, которые должны получить эту помощь, с их возрастными категориями, местом жительства», — отметила госпожа Цунаева.

Депутат Госдумы рассказала, что процедура переписи актуальна на текущий момент в связи с демографическими изменениями из-за коронавируса. Также она отметила, что не все граждане могут принять физическое участие в переписи, поэтому нововведение в виде электронной услуги является своевременным.