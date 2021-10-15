Журналистка Гэмбл назвала снимок своих ног на фоне Путина лучшим за всю карьеру

Американская журналистка CNBC Хедли Гэмбл похвасталась снимком с президентом России Владимиром Путиным в социальных сетях.

Гэмбл общалась с российском лидером на международном форуме «Российская энергетическая неделя». На этом же мероприятии был сделан снимок, где видно президента РФ и ноги американской журналистки. Снимок, судя по всему, очень понравился самой Гэмбл, и она опубликовала хвастливый пост в Instagram.

«My best angle» (Мой лучший ракурс. — Прим. ред.), — написала американка.

https://www.instagram.com/hadleygamble/?utm_source=ig_embed&ig_rid=cd161074-2107-43b2-a161-d58fde47c540

Американскую ведущую очевидно порадовал факт, что на обложке российской газеты «Коммерсант» оказалась не она сама, а ее ноги на фоне Владимира Путина.

А вот общение Гэмбл с российским президентом восхитило не всех. Британские читатели газеты Daily Mail резко раскритиковали американку за «узколобую» позицию и навязчивость. Путина же британцы, наоборот, похвалили за галантность, воспитанность и терпеливость. Многие пользователи Сети заметили, что президент России очень вежливо общался с Гэмбл, стойко и твердо выражал свою позицию и даже сделал красивой женщине пару комплиментов.