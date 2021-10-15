Ранее судимый житель Бурятии ответит в суде за убийство 17-летнего подростка

Житель села Малый Куналей Бичурского района Бурятии предстанет перед судом по обвинению в убийстве 17-летнего подростка и нападении на других граждан. Об этом рассказали представители республиканского Следственного комитета. Также сообщается, что мужчина уже был ранее судим.

Согласно данным следствия, преступления были совершены 28 ноября 2020 года. Постоянные конфликт между супругами привели к тому, что 32-летнего обвиняемого бросила жена. Вечером того же дня, он, будучи в нетрезвом состоянии, заявился в дом к теще, пытаясь выяснить отношения.

В какой-то момент агрессивно настроенный пьяный мужчина схватился за нож, однако между ним и хозяйкой дома встал 17-летний сын бывшей супруги. Обвиняемый нанес ему удар в грудь, что привело к смерти молодого человека. Также он ранил тещу и ее подругу. Все это время он удерживал своих «пленников» внутри дома, не давая им возможности вызвать скорую помощь.

Однако его бывшей жене удалось воспользоваться моментом, когда злоумышленник отвлекся, и сбежать. Именно она и вызвала полицию, однако мужчина оперативно скрылся с места преступления. Вскоре житель Бурятии был задержан. Следователи возбудили уголовное дело.

Правоохранители собрали достаточно доказательств вины мужчины. В связи с этим все материалы уголовного дела вместе с обвинительным заключением прокурора переданы в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.