Пушков выявил закономерность – чем выше русофобия, тем ниже интеллект

Россия не имеет никакого отношения к энергетическому кризису в Европе, где цена на газ многократно поднялись за несколько недель, это признал даже Восточный комитет немецкой экономики. Поэтому немцам следует думать самим, а не верить пропагандистским СМИ.

Об этом в личном Telegram-канале пишет российский сенатор Алексей Пушков, комментируя очередную публикацию западных СМИ о том, что Россия спровоцировала дефицит газа в Европе, чтобы побольше заработать, благодаря поднявшимся ценам.

«В Германии в ход пошли откровенно глупые призывы «экономить газ, чтобы не платить Путину». Теперь этой белибердой отметилась некогда считавшаяся интеллектуальной газета Die Zeit, — пишет глава Комитета Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ. — Автор призыва либо неуч, не понимающий, что мы продаем газ Европе по стабильным, а не спекулятивным ценам, либо циник, которому для очернения России каждое лыко в строку».

При этом сенатор в очередной раз напоминает, что резкое подорожание газа нынешней осенью произошло из-за просчетов самих европейцев в энергетической области, а также из-за необдуманной ставки европейских политиков на «зеленую энергетику».

Россия в этом совершенно не виновата, что признал на днях даже Восточный комитет немецкой экономики.

«Так что немцам можно посоветовать лишь думать своим умом, а не следовать призывам медийных проходимцев, — подчеркнул сенатор. — P.S. Отмечу также, что наблюдается прямая зависимость между уровнем русофобии и уровнем политического интеллекта: чем выше русофобский напор у политика или журналиста, тем ниже его интеллект».

Как отметил Пушков в заключение, зацикленность на России сужает западным пропагандистам горизонт и лишает их возможности понимать подлинные причины происходящих процессов.

ФБА «Экономика сегодня» /

Напомним, ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков объяснил, что сверхвысокие цены на газ на европейских спотовых рынках не выгодны России, так как заставляют потребителей отказываться от приобретения топлива. Россия же, по словам Юшкова заинтересована в стабильном рынке, в сохранении объемов продаваемого газа, а значит ей выгоднее, чтобы цены на газ опустились до приемлемого уровня.