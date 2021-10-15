Рябков предрек трудности в сфере контроля над вооружениями после создания AUKUS

Создание оборонного альянса AUKUS может повлечь трудности в сфере контроля над вооружениями. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Российский дипломат в пятницу провел переговоры с послом Великобритании в Москве Деборой Броннерт. Во время встречи он отметил, что возможные последствия формирования AUKUS будут изучаться.

«При этом уже сейчас очевидно, что взаимодействие в этом формате не будет способствовать решению задач укрепления международной безопасности и стабильности, создаст затруднения в сфере контроля над вооружениями», — сказал Рябков.

Альянс AUKUS — трехсторонний блок, образованный Соединенными Штатами, Австралией и Великобританией. О его формировании было объявлено 15 сентября 2021 года.