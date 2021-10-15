«Москоу Диджитал Медиа» пополнил реестр СМИ-иноагентов по решению Минюста РФ

Министерство юстиции России внесло в список СМИ-иноагентов «Москоу Диджитал Медиа» и «РС-балт».

Список СМИ-иноагентов расширили 15 октября. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте ведомства.

«В реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включены общество с ограниченной ответственностью «Москоу диджитал медиа» и акционерное общество "РС-Балт"», — говорится в сообщении Минюста РФ.

Решение принято во исполнение требований законодательства Российской Федерации.

Как известно, СМИ-иноагенты обязаны предоставлять в Минюст подробную финансовую отчетность, а материалы таких СМИ должны распространяться на территории России с соответствующей маркировкой.