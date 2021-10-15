РФПИ сообщил о передаче Мексике технологии производства вакцины от коронавируса «Спутник V»

Российский фонд прямых инвестиций подписал соглашение с правительством Мексики о передаче технологий для производства вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V», об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте препарата.

С мексиканской стороны договор подписала государственная Лаборатория биологических агентов и реактивов (Birmex). Это позволит завершить процесс передачи технологии и трансформации для производства профилактического препарата от COVID-19.

«Это соглашение устанавливает необходимые механизмы и условия для упаковки препарата на территории Мексики, а также способствует укреплению отношений между нашими странами», — отметил генеральный директор Birmex Педро Сентено.

Объявление о соглашении c РФПИ было сделано после того, как президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор обратился к ВОЗ с просьбой одобрить вакцину от коронавируса российского производства, которая спасла множество жизней. Эффективность «Спутника V» составляет 91,6%, его одобрили в 70 странах мира.