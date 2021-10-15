Шугалей назвал перенос сроков строительства петербургских станций метро «традицией» Смольного

Российский социолог Максим Шугалей прокомментировал смену подрядчика по строительству станций петербургского метрополитена. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Telegram.

Основной и единственный подрядчик с 1955 года по строительству станций и веток подземки в Петербурге — ОАО «Метрострой» — уступает место АО «Метрострой Северной Столицы». Первые договоры со Смольным могут заключить в текущем месяце. Социолог Максим Шугалей отреагировал на смену подрядчика и высказался по поводу систематических переносов сроков строительства станций метро в городе.

«Есть такая петербургская традиция — постоянно переносить сроки строительства новых станций метро», — подчеркнул ученый.

По словам Шугалея, сейчас Петербург находится на стыке двух метростроительных эпох. Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) отметил, что между тем чиновники, ответственные за строительство подземки, остаются те же.

«Смогут ли новые партнеры переломить традицию, которую так чтит Смольный? А то запас шуток про метро у петербуржцев уже иссяк», — резюмировал Шугалей.

Ранее социолог заявил, что Смольный «не поспевает» за своими обещаниями развивать инфраструктуру Петербурга. Из-за этого, в частности, намывные территории Василеостровского района рискуют стать «петербургским Мурино».