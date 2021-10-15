Украина обратилась в Кабо-Верде после назначения Поклонской послом РФ в республике

Представитель Министерства иностранных дел РФ подтвердил информацию о контактах Украины и Кабо-Верде по поводу нового российского посла в республике Натальи Поклонской. Об этом он сообщил журналистам.

Бывший заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов заявил, что Киев после утверждения Поклонской в должности может готовить документы на ее «экстрадицию». Однако, по словам источника РИА Новости, шансы на успех этой инициативы равны нулю.

«Это шутка просто, не обращайте на это внимание», — сказал представитель МИД.

Поклонская ранее прокомментировала свое назначение послом в Кабо-Верде. По ее словам, новая должность вызвала у нее радость, поскольку ей нравится дипломатическая деятельность.