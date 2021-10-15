Телеведущий Норкин высказал жесткую позицию о поведении Собчак после смертельного ДТП

Ведущий Андрей Норкин поставил на место адвоката Андрея Князева в эфире программы «Место встречи». Темой выпуска было ДТП, участницей которого стала телеведущая Ксения Собчак.

Гости студии обсудили поведение журналистки и поспорили о том, как ей следовало поступить после происшествия. Андрей Князев попытался оправдать поведение Собчак, которая покинула место аварии и улетела в Москву. Он не дал договорить собеседникам и возмущенно поинтересовался, как иначе она могла действовать.

Андрея Норкина возмутил такой вопрос адвоката. Он не выдержал и на повышенных тонах напомнил Князеву, что нельзя перебивать других участников эфира.

Ведущий напомнил юристу, что в результате аварии, спровоцированной водителем Ксении Собчак, погибла женщина. Известная журналистка поспешила покинуть место трагедии, не попытавшись оказать помощь пострадавшим. Норкин заключил, что она поставила свои интересы выше жизней людей.

«Человек, который всех учит, как они правильно должны себя вести в жизни, наверное, не должен был уезжать с места аварии именно потому, что это такой человек. Можно было объяснить, например, тем, что она хотела знать, не понадобится ли срочно сдать кровь», — жестко заявил телеведущий.

Он напомнил, что Собчак хорошо обеспечена, она могла бы помочь пострадавшим пройти лечение. Вместо этого она стала жаловаться на травлю в социальных сетях.