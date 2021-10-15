Жительница Тулы умерла из-за удара током в ванной

Женщина погибла от удара током, принимая ванну. Инцидент произошел в одной из квартир Советского округа Тулы днем 12 сентября, сообщили в СУ СКР по региону.

Как установили следователи, 64-летняя гражданка получила разряд током, который прошел по металлической лейке душа. Муж и дочь женщины попытались помочь ей, но также получили удары током. Их жизни ничего не угрожает.

СК провели процессуальную проверку по факту смерти тулячки. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Правоохранители разбираются в произошедшем.

Похожий случай произошел в Новосибирске. Тридцатилетний мужчина погиб от удара током в сауне банкетного комплекса в Центральном районе города.