Марунич: синхронизация с энергосистемой ЕС обернется для Украины катастрофой

Украина, стремясь синхронизировать свою энергосистему с европейской, рискует столкнуться с катастрофическим повышением тарифов, до уровня Польши.

Об этом в эфире телеканала «Наш» предупредил киевский эксперт в области энергетики Дмитрий Марунич, комментируя заявление украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля о том, что Украина стремится обрести энергетическую независимость и потому рассчитывает на то, что ее подключат к организации, которая объединяет европейских операторов электросетей - ENTSO-E.

По словам Шмыгаля, Украина, отключившись от российской энергосистемы, лишит тем самым Москву «стратегического влияния».

Однако, как заявил по этому поводу Дмитрий Марунич, инициаторам синхронизации украинской энергосистемы с системой Евросоюза следовало бы сначала ознакомиться с тем, по каким тарифам электроэнергию оплачивают жители сопредельных государств. Европейские тарифы на электроэнергию, уверен эксперт, шокируют и украинских чиновников, и рядовых граждан.

А если Украина будет подключена к ENTSO-E, то ей неминуемо придется столкнуться с катастрофой, которую уже пережил Польша и другие восточноевропейские страны, где с конца лета тарифы на электроэнергию уже выросли на 50% из-за подскочивших цен на газ.

Агентство городских новостей Москва /

«Пусть Шмыгаль посмотрит, почем сейчас газ в Польше и Венгрии на бирже. Он очень сильно удивится, хотя я хотел бы употребить другое слово. Когда мы синхронизируемся с ENTSO-E, у нас цены будут на бирже не 2000 гривен с копейками (за мегаватт-час), а в полтора раза больше, как в Польше. Это последствия такой синхронизации, — объяснил Марунич. — В Эстонии цена на электроэнергию подскочила в прошлом месяце на 50%. Подумайте, что случится, если мы будем полностью зависеть от ценовой ситуации на рынках сопредельных стран».

Кроме того, по словам эксперта, подключившись к ENTSO-E, Украина сама лишит себя возможности при необходимости получать доступную по цене электроэнергию в больших объемах, благодаря чему раньше в критические моменты она могла балансировать свою энергосистему. На данный момент страна еще имеет возможность импортировать российское и белорусское электричество, так как украинское правительство подстраховалось на случай зимнего коллапса и ввело мораторий на закупку электроэнергии только до ноября.

Но подключившись к европейской системе Украина закроет для себя эту возможность.

«Кабмин больше не сможет сделать то, что сделал в 2020 году с поставками электроэнергии из России и Белоруссии. Потому что из Брюсселя за это прилетит такая оплеуха… Почитайте соглашение об ассоциации, там все написано», — подчеркнул Марунич.

facebook.com / Денис Шмигаль

Напомним, ранее эксперты уже высказывали мнение, что подключение к европейской энергосистеме не гарантирует Украине энергетическую безопасность, так как страны Евросоюза не располагают достаточными объемами собственных энергоносителей, и при этом каждая из них нацелена в первую очередь на решение собственных проблем.