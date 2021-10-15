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Политолог Сатановский удивил студию Соловьева предложением «постучать по голове» США

Политолог Сатановский удивил студию Соловьева предложением «постучать по голове» США

США понимают диалог только с позиции силы, поэтому разговаривать с ними интеллигентно нет смысла, уверен политолог Евгений Сатановский.

Эксперт в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» затронул тему взаимодействия России и США. По словам политолога, Вашингтон не понимает, когда с ним разговаривают вежливо. Сатановский предложил эффективный метод общения с Соединенными Штатами, который поразил гостей передачи и зрителей.

«Это означает, что вы берете ее (Америку. – Прим. ред.) одной рукой за голову, за глотку, второй за (тестикулы. — Прим. ред.) и, тихо постукивая по стене, объясняете, что вы хотите. Тогда и только тогда с вами американцы говорят как с равным. И тогда вы добиваетесь результата. Непонимание этого – вполне понятная вещь для интеллигентного человека», — заявил Евгений Сатановский.

Политолог признал, что это далеко неинтеллигентный способ, но очень результативный. Соединенные Штаты считает себя великой державой и ведет себя соответствующе. При этом, Вашингтону удается реализовать многие вещи при подобном поведении, подчеркнул Сатановский.