Иск братьев Навальных к «Ив Роше» отклонен французским судом

Французский судебный следователь не принял иск братьев Навальных к косметической компании «Ив Роше», которую они обвиняют в клевете, как необоснованный. Об этом сообщило информационное агентство AFP со ссылкой прокуратуру страны.

Согласно предварительным данным, решение об отклонении иска было принято на основе мнения французской прокуратуры. Информация об этом тут же была направлена как истцам, так и самой косметической компании. Однако братья Навальные не собираются сдаваться и заявили AFP о своем намерении подать на данное решение апелляцию.

Напомним, что предварительное расследование было начато еще в феврале 2019 года прокуратурой города Ван. Сам Алексей Навальный уже тогда был объявлен в России в федеральный розыск из-за нарушений условного отбывания наказания по делу «Ив Роше». В настоящий момент блогер отбывает наказание в исправительной колонии во Владимирской области.