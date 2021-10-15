Политолог Кларк: США мешают договориться с Россией две старые ошибки

США должны улучшать отношения с Россией и учитывать интересы Москвы в международных вопросах. Такое мнение выразил американский политолог Брайан Кларк.

Вашингтон повторяет старые ошибки, поэтому не может наладить отношения с Россией, уверен эксперт. Эксклюзивный пересказ его статьи, опубликованной порталом 19FortyFive, приводит «ПолитРоссия».

«Причина, по которой отношения Москвы и Вашингтона не улучшаются, заключается в том, что Америка никогда честно не признавала того, чего хочет Россия. А Россия стремится чувствовать себя в безопасности в пределах собственных границ. И она требует, чтобы к ней относились как к равному и уважаемому партнеру», — утверждает Брайан Кларк.

В этом и заключается проблема: Соединенные Штаты слишком высокомерны и не учитывают мнение России. Хотя Вашингтон и Москва могли бы прийти к эффективному сотрудничеству, так как конфронтация между двумя ядерными державами идет не на пользу международному сообществу. Политолог посоветовал США относится к России, как к равному партнеру, и искать пути компромисса.