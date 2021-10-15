Российский теннисист Даниил Медведев снялся с Кубка Кремля

Вторая ракетка мира Даниил Медведев не выступит на Кубке Кремля в Москве.

Шведский теннисист Микаэль Имер сыграет на Кубке Кремля вместо лидера мужской сборной РФ Даниила Медведева. Россиянин, неудачно выступивший на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе, принял решение сняться с соревнований. Кубок Кремля пройдет во Дворце спорта «Лужники» и во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой с 18 по 24 октября.

Медведев свое решение сняться с турнира в Москве пока не комментировал. После поражения от болгарина Григора Димитрова в матче 1/8 финала соревнований в Индиан-Уэллсе россиянин практически лишился шансов возглавить мировой рейтинг. Ранее СМИ сообщали, что Кубок Кремля может пропустить Андрей Рублев, занимающий пятое место в рейтинге ATP.