Парламент ЦАР отметил вклад российских инструкторов в борьбу с террористической угрозой в республике и наградил почетной грамотой главу Содружества офицеров за международную безопасность (СОБМ) Александра Иванова.

В церемонии награждения принял участие глава Национальной ассамблеи Центральноафриканской Республики Симплис Матье Саранджи, он вручил Иванову почетную грамоту и поблагодарил российских инструкторов за помощь в обучении личного состава правительственной армии. Саранджи отметил вклад России в установление мира в республике. В мероприятии также участвовали чиновники, депутаты и члены общественных организаций, пишет Федеральное агентство новостей.

Власти ЦАР подчеркивают, что вклад российских инструкторов неоценим, их выучка позволила центральноафриканской армии вернуть большую часть страны под контроль Банги и разбить боевиков.

«От имени всех избранных представителей нации и от себя лично я сердечно поздравляю вас с вашей храбростью, а также выражаю нашу постоянную поддержку в стремлении к достижению цели», — было отмечено в грамоте.

Руководитель СОБМ выразил признательность за оказанную ему честь и отметил, что сотрудничество народов ЦАР и России будет только крепнуть.

Ранее министр генерального секретариата правительства страны Максим Балалу заявил прессе, что большая часть ЦАР вернулась под контроль властей только при содействии России и Руанды.