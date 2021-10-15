Ищенко рассказал, с чем может столкнуться Донбасс после визита Нуланд в РФ

Российско-американские переговоры и возможные договоренности по украинскому вопросу нервируют Киев и могут подтолкнуть его к радикальному решению, например, к военному конфликту.

Такое мнение в интервью YouTube-каналу «Sputnik на русском» высказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко.

Отвечая на вопрос ведущего, может ли недавний визит заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд как-то повлиять на вероятность того, что Киев устроит в Донбассе крупную военную провокацию, Ищенко заявил, что такая возможность не имеет отношения к договоренностям Москвы и Вашингтона.

«Эти переговоры, договоренности могут создавать излишнюю нервозность на Украине и усиливать опасность радикального решения. Правильно мы говорили о том, что военный конфликт – это последний довод Украины, то есть, это соломинка, за которую пытается удержаться утопающий», — заявил политолог.

По его словам, вероятность того, что Украина попытается решить свои проблемы, устроив военный конфликт, возрастают по мере того, как ухудшается ситуация внутри страны и чем в более глубокой международной изоляции оказываются украинские власти.

Киевские власти действуют по принципу: раз все в любом случае плохо, надо попробовать решить проблему так, как до сих пор ее решать не пробовали.

«А поскольку военный конфликт – это всегда куча непредсказуемостей, то никто не знает, как отреагируют соседи, партнеры. Промолчат, поддержат кого-то, то есть – какая будет их реакция, поэтому, когда выхода нет, то это становится выходом», — объясняет Ищенко ход мыслей киевских властей.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

Поэтому, по его словам, чем хуже на Украине ситуация, тем выше вероятность того, что ее власти развяжут военный конфликт, а скорее устроят провокацию, направленную на то, чтобы развязать военный конфликт. При чем Киев постарается спровоцировать такой конфликт, чтобы в нем участвовала и Россия, добавил Ищенко.

«То есть, чтобы ее (Россию) можно было обвинять не так, как сейчас – вы знаете, там, в Донбассе российско-террористические войска, поэтому мы воюем с Россией. Почему они российско-террористические? Ну, мы так решили. Покажите российские войска? Их нет, но мы так решили. А это должен быть конфликт, в котором если даже Россия Украине войну не объявляла, Украина тоже, но когда можно показать пальцем – вот они, российские войска», — заключил политолог.

Напомним, в начале текущей недели в Киеве прошел саммит «Украина – ЕС», по итогам которого участники объявили Россию одной из сторон вооруженного конфликта в Донбассе.

Москва в ответ на это в очередной раз напомнила, что в Минских соглашениях сторонами конфликта указаны именно Украина и республики Донбасса, а Россия, наравне с Германией и Францией, выступает лишь гарантом выполнения комплекса мер по мирному урегулированию в Донбассе.