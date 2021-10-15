Экс-спикер ЗакСа Вячеслав Макаров может вывести Петербург из депрессии

Бывший председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров, избравшись в Государственную думу, не уезжает из города, а поднимается на новый уровень. Такое заявление сделал предприниматель Евгений Пригожин.

Журналисты «Невских Новостей» обратились в пресс-службу компании «Конкорд» с просьбой предоставить комментарий Пригожина по поводу появившейся в СМИ информации о переезде Макарова в Москву. Сотрудники издания также напомнили, что предприниматель часто критиковал работу городских депутатов предыдущего созыва.

«Вячеслав Серафимович не уезжает из города, а поднимается на новый уровень, на котором он не только сможет оставаться в повестке, но и задавать курс петербургскому ЗакСу в векторе работы Госдумы. Как известно, он стал первым заместителем руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме, а это значит, что на него возлагают большие надежды. Думаю, что через его инициативы Петербург наконец-то сможет выйти из фазы глубочайшей депрессии и получит импульс к развитию, а нынешнее Законодательное собрание будет вести с ним активные консультации по дальнейшему развитию Северной столицы», — приводит слова Евгения Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».

Вячеслав Макаров занимал пост спикера ЗакСа с декабря 2011 года по сентябрь 2021-го. В этом году он был избран депутатом Госдумы VIII созыва от партии «Единая Россия».