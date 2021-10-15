Путин обратился к гражданам по случаю Всероссийской переписи населения

Президент России Владимир Путин принял участие во Всероссийской переписи населения. Он воспользовался Единым порталом государственных и муниципальных услуг, сказано на сайте Кремля.

Глава государства также обратился к гражданам по случаю начала процесса. По его словам, перепись населения продлится месяц.

«Обращаясь к гражданам России, хочу сказать, что это не формальное дело», — приводятся слова Путина.

Российский лидер объяснил, что от результата исследования зависит эффективность решений правительства в сфере развития экономики, демографии, образования и здравоохранения.

Ранее Владимир Путин заявил, что в будущем криптовалюта начнет использоваться в России. По его словам, средства будут предназначены для накопления.