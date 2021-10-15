Украинские телеведущие не смогли обсудить Саакашвили из-за запрета на русский язык

Запрет на русский язык на Украине вызвал недопонимание в эфире одного из местных телеканалов. Фрагмент трансляции появился на видеохостинге YouTube.

Телеведущие в рамках эфира связались с экспертом Грузинского центра стратегического анализа (GSAC) Гелой Васадзе. Первые задали вопрос о том, какой будет жизнь Саакашвили в ближайшие шесть лет. Однако эксперт не понял собеседников и попросил их говорить на русском языке.

«Мы не можем перейти в новостях на русском языке! Если вы нас не понимаете, то...» — начал было один из ведущих.

«А мне вам на грузинском отвечать?» — резонно заметил Васадзе.

Верховная рада ранее приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Документ, в частности, предполагает обязательное использование «мовы» при обслуживании посетителей кафе, парикмахерских и супермаркетов.