Путешествие из Петербурга в Москву. Для чего Макаров ушел в Госдуму, напомнив о рыбах и муравьях

Не опять, но снова петербургский политик крупного, по меркам Северной столицы, масштаба ушел на повышение в Москву. Речь, конечно, о экс-спикере Законодательного собрания Вячеславе Макарове, продержавшемся на своем посту десять лет. По итогам сентябрьских выборов его сменил «единоросс» Александр Бельский, а в истории петербургского парламентаризма стартовала новая веха. Она же началась и в карьере Макарова — теперь уже политика федерального уровня.

Будущее Макарова в Госдуме туманно, однако так уж исторически выходит, что именно Петербург является кузницей судьбоносных кадров для страны. Оттуда пришла в Совет Федерации бывший губернатор Валентина Матвиенко.

Не будем забывать, что и президент России в 1990-х начинал с поста председателя Комитета по внешним связям в мэрии Анатолия Собчака, позже заняв должность первого зампредседателя петербургского правительства. В 1996 году Владимир Путин переехал в Москву, согласившись на должность заместителя управляющего делами Президента РФ.

«Не могу сказать, что я не любил Москву. Я просто больше любил Питер», — вспоминал позже Путин.

У Макарова, вероятно, так же. Откровенно говоря, к повышению до уровня федерального парламента он не стремился. Но за полгода до выборов намекал, что стало причиной ухода из Мариинского дворца прямиком на Охотный ряд, 1.

«Для меня партийная дисциплина и воинская дисциплина — понятия неразделимые. Когда поступает приказ, я всегда его выполняю четко и безукоризненно. Для меня посты, должности, звания, а тем более богатство и пепел, никогда не было и не будет главным», — заявлял журналистам полковник в отставке и «единоросс» со стажем Макаров в конце марта.

Global Look Press / Zamir Usmanov/Global Look Press

К работе Макарова на посту спикера ЗакСа можно относиться по-разному, но факт: он проявил себя как демократ, сделавший петербургский парламент независимым от Смольного. Отсюда публикации в ряде СМИ о якобы конфликте губернатора Александра Беглова с бывшим спикером парламента. Формулировка «конфронтация» будет точнее: так или иначе, при разделении ветвей власти без этого не обходится.

«Вячеслав Макаров никогда не был заместителем губернатора Петербурга. Он всегда работал как политик, как депутат», — отмечал политолог, профессор НИУ ВШЭ в Петербурге Александр Сунгуров в комментарии РБК.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

И все же Беглов неспроста активно поддерживал переход Макарова в Москву. Ясность внесла во время выборов глава ЦИК Элла Памфилова, которая назвала избрание Бельского на место Макарова «пирровой победой», предварительно подчеркнув не без горькой иронии — «Александр Беглов, конечно, может праздновать победу», но «когда-нибудь она обернется для него своей самой неприличной стороной».

Учитывая, что экс-спикер ЗакСа стал не просто депутатом ГД и членом комитета по финансовому рынку, а первым замруководителя фракции «Единой России», ту самую «неприличную сторону», напророченную Памфиловой, губернатор Беглов рискует увидеть довольно скоро. Через «партию власти» в главном парламенте страны Макаров имеет возможность влиять на петербургскую политику едва ли не больше, чем на предыдущем посту.

Пресс-служба регионального отделения Единой России /

Не исключено, впрочем, что работа Макарова в Госдуме отчасти согласована с Бегловым. Более того, в марте губернатор публично поставил перед экс-спикером ЗакСа масштабную задачу: лоббировать интересы Петербурга прямиком из Москвы. В частности, они связаны с так называемой «мусорной реформой», дошедшей полгода назад до Северной столицы, а также с выделением дополнительных бюджетных средств городу, отмечает политолог, профессор СПбГУ Дмитрий Гавра.

«Он [Макаров] несомненный патриот города, он городу нужен и хорошо это понимает. Ждать, что он получит в ГД сразу же заметный пост председателя комитетов и комиссий, не стоит. Но так или иначе, Вячеслав Серафимович способен сформировать в Думе петербургскую группу депутатов, даже из разных партий, и возглавить ее как федеральную. И работу в интересах города мы можем от него смело ожидать», — заявил Гавра в комментарии корреспонденту «Политики Сегодня».

Невские Новости / Кристина Мурашова

Действительно, от депутата ГД Макарова, неохотно покинувшего любимый Петербург, логично ждать именно «питерских» инициатив. По крайней мере, на это намекает наполненное образностью последнее выступление Макарова на последнем заседании ЗакСа шестого созыва. Покидая Мариинский дворец, политик посетовал на нечестную борьбу на выборах в пользу малых партий и процитировал богослова Августина Аврелия.

«"Когда вода поднимается, рыбы едят муравьев. Когда вода опускается, муравьи едят рыб. И пусть никто не полагается на свое сегодняшнее превосходство". Вот об этом необходимо помнить», — подчеркнул Макаров.

В случае с новоявленным депутатом вода, кажется, только поднимается. И опускаться не собирается.