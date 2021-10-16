О гипотетическом приходе осеннего губернаторопада в Приморский край экспертное сообщество принялось рассуждать еще до думских выборов. Серьезным ударом по позициям главы региона Олега Кожемяко считался арест мэра Владивостока Олега Гуменюка, которого называли именно губернаторской креатурой.

Связь экс-мэра и главы региона — секрет Полишинеля. Гуменюк был министром спорта Амурской области, когда Кожемяко возглавлял ее администрацию. После двухлетнего пребывания в кресле главы столицы Приморья чиновника подозревают в получении взяток на 19,5 млн рублей за покровительство в организации похоронных услуг.

Паковать чемоданы Гуменюка готовили еще в мае, когда его работу резко раскритиковал полпред президента в ДФО, вице-премьер Юрий Трутнев.

После объезда ключевых строек в компании полпреда Кожемяко был вынужден согласиться, что вопрос о смене градоначальника созрел:

«Работа мэра не удовлетворяет жителей».

Политолог Виктор Бурлаков в комментарии федеральной экспертной сети «Клуб регионов» высказался о персональной ответственности губернатора:

«Потому что именно Кожемяко привел мэра Гуменюка, именно он настоял на том, чтобы тот был мэром. Губернатор поддерживал Гуменюка практически в течение всего периода работы мэром, за исключением последнего периода. Поэтому возникает вопрос, если ты приводишь какого-то своего человека во власть, то ты за него отвечай. Если ты кого-то ставишь, то наверняка имеешь представление, что это за человек. В этой связи вопрос с Гуменюком — это вопрос в целом кадровой политики губернатора».

На фоне неудачных выборов Telegram-аналитики обвиняют Кожемяко в посредственном уровне политического менеджмента и все настойчивее провожают его в отставку. Будучи главой приморского отделения «Единой России», губернатор отвечал за ее результат на выборах, который оказался отнюдь не впечатляющим.

Партия власти получила 23 мандата в краевом парламенте против 14 у коммунистов. КПРФ одолела «ЕР» в 11 из 30 одномандатных округов, при этом восемь побед красных сил пришлись на Владивосток. По партийным спискам единороссы ненамного вырвались вперед — 37,8% против 31% у коммунистов.

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

Гендиректор федеральной экспертной сети «Клуб регионов» Сергей Старовойтов в беседе с «ПС», впрочем, не спешит возлагать всю вину за результаты приморских единороссов на губернатора.

«Коммунисты везде по стране укрепили свои позиции. Во многих регионах гораздо существеннее, чем в Приморье, поэтому я не думаю, что это может быть определяющим фактором», — заметил эксперт.

Помимо выборов и громкого уголовного дела в отношении Гуменюка котировки Кожемяко снизились из-за неудовлетворительных темпов вакцинации населения на фоне четвертой волны коронавируса.

Главный санитарный врач Приморья Татьяна Детковская констатировала прирост заболевших и недостаточные темпы вакцинации:

«На данный момент двукратно вакцинировались 374 534 человека – 41,5% от плана».

Global Look Press / Stringer / dpa

Сергей Старовойтов, в отличие от Telegram-аналитиков, не склонен рассматривать вакцинацию критерием эффективности глав регионов.

«Вакцинация сама по себе не является оценочным критерием, а вот смертность в результате недостаточной вакцинации — это уже критерий, который определяет эффективность того или иного главы региона. Поэтому нужно смотреть по итогам года и оценивать, что привело к росту смертности, если таковая произойдет», — обратил внимание эксперт.

Более того, критики приморского губернатора, как полагает Старовойтов, не берут в расчет его былые заслуги перед Кремлем, что обеспечивает Кожемяко карт-бланш и по сей день. В 2018 году нынешний глава региона сыграл ключевую роль в стабилизации политической обстановки, когда Приморье было готово последовать примеру Хакасии, отдавшись в руки коммуниста.

instagram.com / @ishchenko.as

Кожемяко оказался победителем повторных выборов губернатора Приморья, состоявшихся в декабре 2018 года. Первые два тура прошли со скандалом, их результаты были отменены на фоне беспрецедентного количества жалоб. Перспективному кандидату от КПРФ Андрею Ищенко, который соперничал осенью с единороссом Андреем Тарасенко, конкурировать с Кожемяко уже не довелось. Коммунист неожиданно не прошел муниципальный фильтр.

«Не забывайте еще, что губернатор Кожемяко по сути был направлен в Приморский край как антикризисный управляющий. Как там все повалилось в политическом смысле. И Кожемяко эту ситуацию вырулил, поэтому я не думаю, что темпы вакцинации способны оказать влияние на оценку Кремлем позиций Кожемяко», — заключил Старовойтов.

Олегу Кожемяко 59 лет. Он возглавляет Приморский край с 2018 года, а до того отметился в управлении администрацией Корякского автономного округа, Амурской области и Сахалина. Срок его полномочий на нынешнем посту истекает в 2023 году.