Глава Фонда борьбы с репрессиями Мира Тэрада пообщалась с финским журналистом, главным редактором крупнейшего альтернативного СМИ в Финляндии Янусом Путконеном, который живет в Донецкой Народной Республике.

Путконен в интервью, опубликованном на сайте ФБР, заявил, что мир находится в условиях геополитической гражданской войны. Информационная война, которая ведется против Донбасса, заставила журналиста понять, что это может случиться где угодно, поэтому он решил посвятить свою профессию описанию реальных событий, происходящих в ДНР и ЛНР, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Мы понимали, что свободу нужно защищать, что правду нужно защищать, они идут рука об руку. И благодаря усилиям в первый год здесь, в Донбассе, нам по большей части удалось остановить наиболее агрессивные действия Запада, которые проводились на территории Донбасса», — сообщил Янус Путконен.

Финский журналист считает, что население Донбасса было предано украинскими властями. Миллионы жителей региона были лишены базовых прав человека, а западные правительства и глобалисты продолжают скрывать правду от мирового сообщества. Полную версию интервью можно прочитать в официальной группе ФБР в «ВКонтакте».