Власти Пермского края могут ввести локдаун в нескольких районах

Правительство Пермского края заявило о готовности ввести локдаун в некоторых районах региона. Жесткие ограничения могут коснуться территорий с низким уровнем вакцинации и высоким ростом заболеваемости.

Такой вывод сделали по итогам пятничного заседания регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. Сообщение об этом появилось на сайте правительства края.

«Дополнительные ограничения коснутся территорий с низкими показателями по вакцинации от коронавируса, особенно жителей старшего возраста, при этом наблюдается высокая динамика по заболевшим», — сообщает оперштаб.

В материале говориться о мерах, которые будут предприняты в отношении глав муниципальных образований, допустивших подобную ситуацию. Также в регионе планируют ввести строгую самоизоляцию жителей края старше 65 лет, у которых не выработан иммунитет к коронавирусной инфекции.