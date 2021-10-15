«Хуже Порошенко». Блогер Шарий пожелал Зеленскому пожизненного заключения

Действующий президент Украины Владимир Зеленский оказался хуже своего предшественника Петра Порошенко, у которого были хоть какие-то минимальные представления о человечности и коммерции. Об этом заявил украинский блогер Анатолий Шарий в эфире YouTube-канала «Sputnik на русском».

В беседе с коллегой Александром Фоминым журналист вспомнил, что избрание Зеленского в 2019 году украинцы воспринимали как глоток свободы. Люди надеялись, что наконец-то выйдут из «дебильного схрона», где на стенах красуются портреты Бандеры и Шухевича. Тем сильнее оказалось разочарование, когда многие поняли, что на смену Порошенко пришел «двуличный подонок», добавил блогер.

«Зеленский бьет по близким, публикует документы двухлетних детей. Криминал на улицах просто зашкаливает. СБУ начинает преследовать людей за мысли, за слова, за красную звездочку в «Одноклассниках». Бабушке дали пять лет за картинку красноармейца в соцсети. Нападения на журналистов, на партии», — раскритиковал президента Шарий.

Возникает ощущение, что не состоявшийся Голобородько и его окружение буквально упиваются собственной «неадекватностью», продолжил блогер. Все это говорит о том, что Зеленский предал миллионы людей и их ожидания.

Pr Scr youtube.com / Анатолий Шарий

Шарий полагает, что персона действующего украинского президента станет предметом многолетней дискуссии среди психологов, которые попытаются понять «почему Зеленский превратился в то, во что превратился».

«Но я хочу, чтобы в течении этих лет он [Зеленский — Прим. ред.] находился в тюрьме на пожизненном сроке, потому что этот человек подписывал антиконституционные указы», — подвел итог блогер.

Ранее в адекватности президента Украины усомнился и депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин.