Сенатор Цеков связал визит Зеленского на позиции ВСУ в Донбассе с борьбой за рейтинг

Президент Украины Владимир Зеленский не приезжает в Донецк и Луганск, поскольку находится под влиянием «нациков». Такое мнение выразил сенатор Совфеда России Сергей Цеков.

Политик обратил внимание, что визит главы государства на территории Луганской и Донецкой народных республик может положительно отразиться на урегулировании ситуации в регионе. По словам Цекова, если бы Зеленский был сильным президентом, он бы это понял. Сейчас только США могут подтолкнуть президента на визит ЛДНР.

«Но у них установка — никаких прямых переговоров с Донбассом, а для приезда в Донбасс как раз необходимы прямые контакты минимум», — обратил внимание Цеков.

Сенатор добавил, что визит Зеленского на передовые позиции ВСУ в Донбассе обусловлен борьбой за рейтинг. Глава государства подобными действиями изображает попытки урегулирования ситуации, пишет News.ru.

Ранее Владимир Зеленский прибыл на позиции украинских силовиков в Донбассе. Он ознакомился с условиями службы военных.