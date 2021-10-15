Министр Балалу: Россия помогла правительству ЦАР восстановить контроль над страной

Власти Центральноафриканской Республики смогли взять под свой контроль практически всю территорию страны благодаря помощи союзников, в первую очередь России. Об этом заявил министр Генерального секретариата правительства ЦАР Максим Балалу.

В ЦАР остались только несколько изолированных групп, которые пытаются создать видимость общественного недовольства, сообщил Балалу в интервью РИА Новости.

«Я хочу вас заверить, что правительство контролирует большую часть национальной территории благодаря нашим российским и руандийским союзникам», — отметил Балалу.

По его словам, утверждения о нестабильной обстановке в ЦАР являются образцами «антиправительственной пропаганды» и не соответствуют действительности.

Президент Содружества офицеров за международную безопасность в ЦАР Александр Иванов в свою очередь высоко оценил работу инструкторов из России, которые занимаются подготовкой личного состава армии республики.