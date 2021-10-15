Полковника в отставке Тимошенко рассмешило военное сотрудничество Украины и Британии

На Украине по стандартам НАТО начнут строить сразу две военно-морские базы, передает издание ЛIГА.net доклад украинского посла в Великобритании Вадима Пристайко. К слову, Лондон в этом проекте сыграет ключевую роль: не только поможет Киеву возвести объекты, но и передаст в состав ВМС два действующих корабля — минных тральщика.

«Начнется строительство кораблей меньшего класса на Украине и в Британии. Сначала — в Британии, потом технологию и производство передадут на украинские верфи. И, наконец, что очень важно, мы получим оружие — ракетное», – поделился радостью Пристайко.

Амбициозные планы украинцев вызвали смех у полковника в отставке и военного аналитика Михаил Тимошенко. В разговоре с «Политикой Сегодня» он вспомнил патриотическую песню Великобритании «Правь, Британия, морями» и саркастично отметил, что Лондон, похоже, решил позариться на Черное море. В этой связи вопросов у эксперта пока что больше, чем ответов.

«Какие такие базы она может построить у нас в Черном море? Для кого? Когда наши небратья на Украине до смерти убили "завод коммунаров" [Черноморский судостроительный завод — крупнейший и старейший завод Украины, ликвидированный летом 2021 года], разобрали совсем, порезали газорезкой. Там вообще ничего не построишь, кроме садовой тачки. Это значит туда что будет приходить? Кораблики Великобритании, которые будут приходить на причалы и выглядеть, как родные? Ой, не смешите мои копыта», — заявил полковник в отставке.

facebook.com / Міністерство оборони України

Тимошенко отметил, что воспринимать всерьез якобы масштабное строительство не следует, поскольку все заявления Украины и Великобритании — не более чем «пиаровское мероприятие».

Киеву военно-морские базы необходимы в первую очередь для того, чтобы показать, что она готова ко вступлению в НАТО, считает эксперт. А Лондон в свою очередь стремится показать всему миру, что именно он лидирует в «упряжке» европейских государств, приветствующих принятие в Альянс «независимой Украины».

«Какие деньги Британия может вложить туда и какое строительство по своим стандартам она может там осуществить не очень представляю», — резюмировал военный.

Ранее военный аналитик Тимошенко высмеял покупку Украиной списанного британского ледокола James Clark Ross. Старый корабль, отслуживший в составе королевского флота более 30 лет, прибыл в порт Одессы в начале октября. Учитывая, что на ремонт судна Киеву придется потратить больше, чем на его покупку, полковник в отставке задался логичным вопросом: а для чего? И сам же на него ответил.