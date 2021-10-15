Очную ставку Собчак с водителем Mercedes в Сочи отложили на неделю

Ксения Собчак не сможет присутствовать на очной ставке с водителем Mercedes в Сочи из-за плохого самочувствия. В связи с этим следственные действия перенесены на следующую неделю. Об этом сообщил РЕН ТВ источник знакомый с ситуацией.

Напомним, авария произошла вечером 9 октября на 38-м километре трассы между Красной Поляной и Адлером. Водитель Mercedes S 500, в котором находилась Собчак, пересек сплошную линию и выехала на полосу встречного движения для обгона автобуса.

Мужчина не успел завершить маневр и столкнулся с Volkswagen, пассажирка которого получила несовместимые с жизнь травмы. Еще два человека пострадали. Журналистка спустя несколько минут пересела в другую машину и продолжила путь в аэропорт.

На днях в Сети появились кадры смертельного ДТП с участием Ксении Собчак в Сочи, передавало Федеральное агентство новостей.