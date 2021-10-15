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Полицейский из ХМАО едва не погиб во время попытки самосуда после аварии

Полицейский из ХМАО едва не погиб во время попытки самосуда после аварии

В Ханты-Мансийском автономном округе толпа мужчина решила устроить самосуд виновнику ДТП, который оказался сотрудником правоохранительных органов. Об этом стало известно из сообщений СМИ.

Согласно предварительным данным, инцидент произошел в Пыть-Яхе. На перекрестке улиц Святослава Федорова и Магистральной произошло столкновение с участием автомобилей Lada Granta и Toyota Camry. Полицейский, который сидел за рулем иномарки не уступил дорогу отечественному автомобилисту.

Знакомые пострадавшего в ДТП водители прибыли на место аварии, чтобы разобраться с виновником. Толпа мужчин окружила иномарку полицейского, призывая его покинуть салон.

В настоящий момент по данному факту проводится проверка, направленная на установление обстоятельств произошедшего. По ее итогам будет принято соответствующее процессуальное решение.