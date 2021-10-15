Журналист Портников заявил о «черной метке» для Зеленского в статье Медведева об Украине

Публикация «Почему бессмысленны контакты с нынешним украинским руководством» является ясным сигналом Киеву от Москвы. Такую точку зрения выразил журналист Виталий Портников.

Речь идет о статье заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева. Автор, в частности, отметил, что в Киеве действуют несамостоятельные люди, постоянно меняющие свою позицию. По мнению Портникова, публикация якобы отражает отношение Москвы к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

«Кремль уже прислал ему «черную метку». Зеленскому нужно защитить страну от последствий этого очевидного сигнала», — отметил журналист.

Статью Медведева ранее оценил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, многое в работе замглавы Совбеза России называется своими именами.