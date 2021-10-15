Кедми опроверг свое заявление о способности РФ уничтожить США за 15 минут

Израильский военный эксперт Яков Кедми, который накануне заявил, что российские глубоководные военные разработки позволяют ей уничтожить США за15 минут, уточнил, что этого не произойдет – «не сегодня и не завтра».

С опровержением своих вчерашних слов, которые сильно встревожили «прогрессивную общественность», Кедми выступил эфире телеканала «Россия» в рамках политического ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым».

Накануне эксперт, рассуждая о том, что Россия в своих военных разработках, в частности в том, что касается гиперзвукового оружия и стратегических атомных подводных лодок, сильно обогнала Запад, отметил, что уровень российского превосходство позволяет Москве за 15-30 минут «решить задачу» (по уничтожению потенциального противника), не опасаясь при этом получить в ответ ядерный удар.

По словам Кедми, глубоководный сегмент приобретает все большую важность в глобальном стратегическом противостоянии, и, если обстоятельства сложатся определенным образом, подобные вооружения могут обеспечить победу той стороне, у которой они есть.

ПолитРоссия /

Однако, отметил политолог, несмотря на то, что Россия уже обладает таким непревзойденным оружием, как гиперзвуковая ракета «Циркон», говорить о том, что российский флот полностью превосходит флот США пока преждевременно.

«Я не сказал, что сегодня российский флот превосходит американский. Это неверно. Все те виды вооружений, о которых говорится, только начинаются. "Циркон" начнет влиять на поле боя, может быть, через пять лет, когда будет достаточно ракет, кораблей и подлодок, когда будет достаточно отработана тактика. Лодки и самолеты надо строить, людей надо обучать. Это не завтра», — объяснил свою мысль Яков Кедми.

Также эксперт напомнил, что на подготовку экипажей для подводных лодок требуется несколько лет, а для производства новейших судов и необходимы колоссальные ресурсы. Поэтому, если Россия будет соблюдать намеченные темпы перевооружения, качественного усиления ее флота можно ждать во второй половине 2020-х годов. А до этого преждевременно говорить о том, что Военно-морской флот РФ превосходит американские Военно-морские силы за счет наличия у него ракет «Циркон» и глубоководных беспилотников «Посейдон».

Федеральное агентство новостей /

«То, что в России есть эти виды вооружений, то, что их начинают производить, не значит, что сегодня-завтра можно нажать на кнопку, и все, российский флот идет вперед во все моря. Нет. Если так пойдет, то где-то к середине 2020-х годов он намного больше усилится», – добавил Кедми.

В заключение же эксперт напомнил, что Россия добилась серьезных успехов, разрабатывая подводные комплексы, способные действовать на глубине 1000 метров и больше. Но из-за того, что эти глубоководные системы засекречены, их впечатляющие возможности известны лишь узкому кругу лиц, и ими нельзя «гордиться публично».