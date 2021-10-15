Еще 30 пунктов экспресс-тестирования на коронавирус заработают в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с понедельника откроется еще 30 пунктов экспресс-тестирования на коронавирус. Столичный градоначальник осмотрел вновь открытый пункт вакцинации в ГУМе и рассказал о сложной ситуации с COVID-19 в регионе.

В столице очень высокие темпы роста заболеваемости, сообщил журналистам Собянин. В неделю прирост составляет 20-30%, поэтому тестирование — это важный этап борьбы с коронавирусом.

«Мы сегодня открыли 20 пунктов в МФЦ, в торговых центрах, и с 18 числа будут открыты еще 30 таким образом, чтобы масштабно охватить население», — сообщил Собянин.

Эффективность современных экспресс-тестов составляет 80%, выявляемость коронавируса — 4%. Собянин отметил, что это очень высокий процент.

Вакцинация по-прежнему остается самым эффективным способом защиты от инфекции. Особенно это важно для пожилых, напомнил мэр столицы.