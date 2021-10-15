Очевидец рассказал о взрыве перед мощным возгоранием на газовой подстанции

Мощный пожар произошел в Москве на газовой подстанции на улице Грина. Один из свидетелей отметил, что возгоранию предшествовал взрыв. Хлопок раздался примерно в полдень.

Свидетель подошел к окну и увидел начавшийся пожар. Затем взметнулся столб пламени. По мнению очевидца, так «выгорал газ», Буквально через десять минут на место приехали сотрудники МЧС, сообщил телеканал «360».

Бушующее пламя охватило несколько стоявших рядом машин. При локализации выяснилось, что пострадали три автомобиля. Площадь пожара составила 75 кв м. Есть информация об одном пострадавшем.