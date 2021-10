Трамп похудел на 11 килограммов после проигрыша Байдену

Бывший советник экс-президента США Дональда Трампа Джейсон Миллер в интервью американскому телеканалу GB News рассказал, что после отъезда из Белого дома в январе этого года республиканец похудел на 11 килограммов. По словам Миллера, сейчас предприниматель выглядит «намного более счастливым, загорелым и отдохнувшим».

'Not having the kitchen there 24/7... little bit of golf and a whole lot of endorsement.'



Jason Miller, former adviser to Donald Trump, tells Mark Dolan how the former President has lost weight since leaving office. pic.twitter.com/pGep8wLXpB