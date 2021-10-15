Трамп похудел на 11 килограммов после проигрыша Байдену

Бывший советник экс-президента США Дональда Трампа Джейсон Миллер в интервью американскому телеканалу GB News рассказал, что после отъезда из Белого дома в январе этого года республиканец похудел на 11 килограммов. По словам Миллера, сейчас предприниматель выглядит «намного более счастливым, загорелым и отдохнувшим».

'Not having the kitchen there 24/7... little bit of golf and a whole lot of endorsement.'



Jason Miller, former adviser to Donald Trump, tells Mark Dolan how the former President has lost weight since leaving office. pic.twitter.com/pGep8wLXpB — GB News (@GBNEWS) October 10, 2021

Такие выводы экс-советник сделал после того, как лично посетил Трампа во Флориде, чтобы справиться о его здоровье. Когда ведущий спросил у Джейсона Миллера, почему Трамп так сильно похудел, он ответил:

«Потому что там [в доме Трампа во Флориде] нет круглосуточного доступа на кухню, небольшого количества гольфа и большого количества лести».

По данным американских СМИ, в июне 2020 года вес Дональда Трампа составлял около 110 килограммов, что превышает клинический порог ожирения при его росте (почти два метра). Бывший шеф-кондитер Белого дома Билл Йосс, работавший в период с 2006 по 2014 годы, рассказывал, что кухня удовлетворяла гастрономические прихоти президентов практически 24 часа в сутки ежедневно.