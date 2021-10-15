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Трамп похудел на 11 килограммов после проигрыша Байдену

Трамп похудел на 11 килограммов после проигрыша Байдену

Бывший советник экс-президента США Дональда Трампа Джейсон Миллер в интервью американскому телеканалу GB News рассказал, что после отъезда из Белого дома в январе этого года республиканец похудел на 11 килограммов. По словам Миллера, сейчас предприниматель выглядит «намного более счастливым, загорелым и отдохнувшим».

Такие выводы экс-советник сделал после того, как лично посетил Трампа во Флориде, чтобы справиться о его здоровье. Когда ведущий спросил у Джейсона Миллера, почему Трамп так сильно похудел, он ответил:

«Потому что там [в доме Трампа во Флориде] нет круглосуточного доступа на кухню, небольшого количества гольфа и большого количества лести».

По данным американских СМИ, в июне 2020 года вес Дональда Трампа составлял около 110 килограммов, что превышает клинический порог ожирения при его росте (почти два метра). Бывший шеф-кондитер Белого дома Билл Йосс, работавший в период с 2006 по 2014 годы, рассказывал, что кухня удовлетворяла гастрономические прихоти президентов практически 24 часа в сутки ежедневно.